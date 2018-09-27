فيسبوك في طريقها لتطوير القصص المصورة إنتقاما من "سناب شات"

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (فاطمة جنان)



ابتكرت شركة Facebook، تطبيقا سريا يسمى "Blink"، هذا التطبيق تم تصميمه خصيصا لموظفيها فقط، حيث اعتبر الطريقة المثلى التي من خلالها تختبر الشركة تنسيقات ومؤثرات الفيديو الجديدة، والتي تأمل أن تضيف من خلالها خاصية Boomerang أو SuperZoom إلى قصصها لاستقطاب المزيد من المتابعين الذين فاقوا 300 مليون، وتنافس على ارتفاعها يوميا..



هذا التطبيق الذي يمكن تحميله على أجهزة "أندرويد" يسهل عملية إضافة التأثيرات الفنية بما فيها استخدام Slo-Mo، إضافة لذلك يوفر أحد الميزات المثيرة وهي إمكانية اختيار الصوت الخلفي الذي يوافق الفيديو المصور، عبر ميزة الموسيقى لإضافة الأغاني المرخصة كمقاطع صوتية خاصة مرافق لقصص الفيسبوك..

يقول مسؤول الفريق المختص بخصوص التطبيق السري المخصص للتجربة الأولية "حينما أنشأنا الفريق لأول مرة. . . قمنا بإحضار صناع السينما بمن فيهم المصورين لمساعدة الفريق على فهم المجازات المتعلقة بسرد القصص وصناعة الأفلام "، كما يقول "دانتلي ديفيس"، مدير تصميم قصص فيسبوك. وهو يعلم جيدا التطورات التي لحقت بالقصص المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قضى سابقا سبع سنوات في شركة Netflix لتصميم تطبيقاته واستيعاب الحيل الإبداعية من خلال عدد لا يحصى من الأفلام. إنه يريد إضفاء طابعا إبداعيا على تلك القصص المصورة، حيث يؤكد "نحن نعمل على تنسيقات ومؤثرات بحيث يتمكن الأشخاص من خلالها من التقاط الفيديو وتحويله إلى شيء خاص"..

سابقا كثر الحديث حول منافسة قصص فيسبوك لقصص "سناب شات" لكن الشركة تنفي ذلك محاولة التفريق بين طبيعة قصصها بـ "سناب شات"، لذلك فهي تعمل جاهدة للتميز، للخروج بمنتج متفرد عبر الاستعانة بمتخصصين، ولأنها نجحت في استقطاب جمهورها لالتقاط فيديوهات، حاليا تحاول تطويره كليا، ومن جهة أخرى قهر الشركة الناشئة "سناب شات" التي رفضت الحصول عليها، وهو ما جعل عدد مستخدميها يتقلصون خلال الربع الأخير من هذه السنة إلى 188 مليون مستخدم، وهذا الرقم قابل للارتفاع مستقبلا..

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