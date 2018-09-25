أول اختبار بين "نوت 9" و"XS Max" فمن الفائز؟

(أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة)

كشف موقع "BGR" المختص بالأخبار التقنية النقاب عن أول نتائج اختبار مقارنة بين سرعة الهاتف "غالاكسي نوت 9" و"iPhone XS Max"، حيث تفوق الأخير وبفارق كبير.

وبحسب الموقع فإن آيفون X كان يعاني قليلاً من البطء في تنفيذ مختلف العمليات، ولكن الأمر أصبح مختلفاً بوجود نظام iOS 12 في هاتف أبل الجديد.

كما ذكر الموقع أن الجهاز الجديد (iPhone XS Max) لا يعاني مشاكل في ذاكرة الوصول العشوائي "RAM"، ولا فيما يتعلق بالأداء والسرعة. وهو يعتمد على معالج A12 Bionic المؤلف من 6 نوى معالجة.

وفي هذا السياق قال مصدر لقناة "SuperSaf TV"، التي أجرت اختباراً آخر للهاتفين أنه "بالرغم من اعتماد نوت 9 على ذاكرة سعتها 6 غيغابايت، مقارنة مع 4 غيغابايت في XS Max، إلا أن غالاكسي عانى كثيرا في هذا الاختبار".

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