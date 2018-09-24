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فيسبوك تطلق سلسلة جديدة لتمكين المرأة في دبي

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أطلقت شركة فيس بوك سلسلة نقاش جديدة في دبي للمساعدة في تثقيف ودعم وتمكين المرأة في المنطقة.

وستشهد السلسلة المكونة من ثلاثة أجزاء مشاركة بعض النساء الأكثر إنتاجا في المنطقة, لمناقشة وظائفُهُن وتقديم المشورة للحضور من للنساء.

شاركت شركة الإمارات للمرأة مع فيسبوك عملاق الشبكات الاجتماعية في هذه السلسلة ، وستبث الحدث مباشرة من مقر Facebook في دبي في الساعة 9:30 من يوم الاثنين 24 سبتمبر.

 

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