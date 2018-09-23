بارقة أمل للمكفوفين بأول عين إلكترونية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

على الرغم من التقدم الهائل الذي ححقه الميدان الطبي منذ عصر النهضة العلمية حتى اليوم، إلا أن بعض الأمراض والمشاكل الصحية التي تطرأ على الجسد البشري أو تأتي مع الولادة، استطاعت أن تتفلت من قبضة الباحثين والعلماء منها الشلل الكامل والعمى، وما زالت جبهة البحث الطبي منشغلة بإيجاد حلول لتلك المشاكل العالقة.

فقد طور علماء من جامعة "مينيسوتا" أول عين إلكترونية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، الأمر الذي قد يبث الأمل في نفوس المكفوفين لاستعادة بصرهم. وقد قام الباحثون بطباعة مجموعة من مستقبلات الضوء على سطح نصف كروي، وابتكروا حبراً أساسياً من الجسيمات الفضية، قبل أن يقوموا بطباعة الموصلات الضوئية التي تعمل على تحويل الضوء إلى كهرباء.

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من جهته قال الدكتور مايكل ماكالبين: "كنا نشاهد العيون الإلكترونية في أفلام الخيال العلمي فقط، لكننا الآن أقرب من أي وقت مضى لاستخدامها في علاج المصابين بالعمى". وخلال التجارب، وجد فريق البحث أن الموصلات المصنوعة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، يمكن أن تحول الضوء إلى كهرباء بنسبة كفاءة تبلغ 25%.

نموذج أولي

ويخطط العلماء الآن لإنشاء نموذج أولي للعين الإلكترونية، يحتوي على المزيد من مستقبلات الضوء الأكثر فاعلية، كما أنهم يسعون للعثور على طريقة للطباعة على مادة أكثر نعومة يمكن زراعتها في العين الحقيقية، وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

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