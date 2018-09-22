"هواوي تحرج شركة أبل العملاقة.. بهدية فقط

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -

تفوقت "هواوي" على أبل مؤخرا لتحتل المركز الثاني في مبيعات الهواتف الذكية حول العالم خلال الربع الثاني من عام 2018، وهذا كان عاملا قويا لتحاول به شركة أبل إظهار تفوقها أمام شركة أبل العملاقة، فاختارت مناسبة طرح أبل للأجهزتها الجديدة لتذكر عشاق أبل بعجزها في حل مشكلة الشحن..

في التفاصيل، استغلت شركة "هواوي" الصينية انتظار مئات المستخدمين خارج متجر أبل في العاصمة السنغافورية لإحراج الشركة الأمريكية والترويج لأحد منتجاتها في نفس الوقت، إذ قام مندوبو "هواوي"، صباح الجمعة 21 سبتمبر/ أيلول، بتوزيع 200 شاحن من إنتاج الشركة على عشاق أجهزة أبل الساهرين أمام متجرها انتظارا لطرح هواتف "XS" و"XS MAX"، مع رسالة مختصرة في عبارة واحدة "ستحتاجونها!"..





وتلمح "هواوي" في رسالتها إلى ضعف بطارية الجيل الجديد من هواتف آيفون بالمقارنة مع أحدث هواتفها "بي تونتي برو"، ووفقا لمواقع سنغافورية فإن قيمة هدية هواوي تصل إلى 80 دولار سنغافوري (ما يعادل 58 دولار أميركي تقريبا).

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