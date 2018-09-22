هل الروبوت الذكي Moxi مطور للمستشفيات؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رشا سليمان)‏

أطلـَقت شركة أمريكية روبوتاً بمواصفات تقنيةٍ حديثة ، لتحسين ومساعدة موظفي الرعاية الصحية



لم تكن هي المحاولة الأولى في العالم لصنع روبوتات ذكية في مجال ما , فكثير من الدول أصبحت تتجه نحو صناعة الروبوت باعتبارها من مسرعات العصر ومطورا حقيقيا لكيان الدول، إذ أعلنت شركة Diligent Robotics في ولاية تكساس الأميركية عن إطلاقها روبوت ذكي متطور يساهم في دعم المستشفيات.

ويأتي هذا الروبوت في إطار تحسين الوضع لموظفي الرعاية الصحية، حيث أصبحت الروبوتات المدعومة بإمكانيات الذكاء الاصطناعي تمثل حلًا واقعيًا للمساعدة في تخفيف الضغط المتزايد على موظفي قطاع الرعاية الصحية الحاليين , كما يعتبر موكسي روبوت ذكاءً إصطناعياً قادراً فعلياً على دعم الموظفين في المستشفيات ليصبح عضوًا حيويًا وموثوقًا به ضمن الفريق الطبي.

وتتضمن موصفات الروبوت موكسي الذكي كاميرا وتقنية تكنولوجية الاستشعار عن بعد والتي بدورها تقدر المسافات من خلال الليزر Lidar لمساعدته على تجنب العقبات الثابتة منها والمتحركة ، فضلا عن إختيار المواد الطبية من مكان التخزين ، بحيث يمكن لموكسي وضع الأدوية في صينية مرفقة ليتم تسليمها إلى مواقع مختلفة في جميع أنحاء المستشفى.

ويشتمل موسكي أيضًا على شاشة يمكنها عرض المعلومات المتعلقة بالمهام التي ينفذها، وبالنظر إلى أنه مصمم للعمل في بيئة من المحتمل أن تكون عالية التوتر.

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