"سامسونغ" تكسر القاعدة وتعلن عن هاتف بثلاث كاميرات خلفية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -

لعل "سامسونغ" تريد أن تسبق الحشد بخطوات، لتنفرد بخصائص تميزها على منافستها التقليدية "أبل" الأمريكية، حيث أعلنت "سامسونغ" رسميا الجمعة 21 سبتمبر/ أيلول عن هاتفها الجديد "غلاكسي أي7" الذي أصبح أول هاتف للشركة الكورية الجنوبية بثلاث كاميرات خلفية، ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من تسريب صور لهذا الهاتف، وبحسب موقع "مشابل" المعني بشؤون التقنية، فإن أفضل ما يوصف به هاتف سامسونغ الجديد هو أنه من الفئة المتوسطة الموجه لهواة التصوير الفوتوغرافي.

يأتي الهاتف بشاشة "سوبر أموليد" بقياس ست بوصات بدقة 2220×1080 بكسلا، ومعالج ثماني النوى، لم يعلن عن نوعه وسيختلف حسب السوق، كما يأتي بذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم أربعة أو ستة غيغابايتات، وسعة تخزين داخلية بحجم 64 أو 128 غيغابايتا، وبطارية بقوة 3300 ميلي أمبير، ونظام التشغيل أندرويد 8.0.

أما كاميرات الهاتف فهي قصة أخرى؛ فعلى الجهة الخلفية توجد كاميرا بدقة 24 ميغابكسلا بفتحة عدسة f1.7، تصاحبها كاميرتان: واحدة بدقة ثماني ميغابكسلات ذات فتحة واسعة f2.7 وزاوية تصوير تبلغ 120 درجة، وكاميرا ثالثة بدقة خمس ميغابكسلات ذات مستشعر عمق بفتحة عدسة f2.2 من أجل الصور الشخصية. أما على الجهة الأمامية فتوجد كاميرا وحيدة بدقة 24 ميغابكسلا ذات فتحة عدسة f2.0.

وستتيح كل هذه الكاميرات لمستخدمي "غلاكسي أي7" القيام بعدد من حيل التصوير اللطيفة؛ مثل تعديل قوة تأثير “البوكيه” أثناء التقاط الصورة، كما يمكن للهاتف دمج أربع بكسلات في واحد للحصول على صور أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة، إلى جانب وجود مكتشف المشهد الذكي (Scene Optimizer).ويأتي الهاتف بأربعة ألوان: الأزرق والأسود والذهبي والوردي، وستطرحه الشركة في أسواق مختارة في أوروبا وآسيا هذا الخريف، لكنها لم تعلن عن سعره بعد..



يذكر أن "هواوي" سبقت "سامسونغ" إلى هذا الإنجاز، حيث قدمت في مارس/ آذار الماضي هاتفها بي20 برو، الذي جاء بثلاث كاميرات خلفية تصطف أيضا بشكل عامودي، العليا منها بدقة ثماني ميغابكسلات وذات قدرة تقريب

بصري تبلغ ثلاثة أضعاف، والوسطى الأساسية بدقة أربعين ميغابكسلا، والأخيرة أحادية اللون بدقة عشرين ميغابكسلا، من جهة أخرى، تقول سامسونغ إنها “ستحتفل بإطلاق عضو جديد من عائلة غلاكسي في 11 أكتوبر/ تشرين

الأول المقبل، وقد يكون هذا العضو هو هاتف( أي9) الذي أشيع أنه سيأتي بأربع كاميرات خلفية..



مصدر الصورة (digitaltrends)



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