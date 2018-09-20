شائعات حول إطلاق آبل لآيباد جديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كثرت التسريبات حول إمكانية إطلاق شركة أبل لآيباد جديد قريبا، بعد إطلاقها للإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 12.1، وذلك لتضمين الإصدار لكود، يرجح فرضية تقديم جهاز جديد.

ويتيح الكود عبر تعليمات برمجية إجراء مزامنة "ميموجي"، الذي يمكّن المستخدم من تشكيل شخصية مشابهة له يقوم بتصميمها، لتصبح قادرة على الكلام بصوته وأداء ذات حركاته، وذلك عبر "آي كلاود"، وفق ما نقلت موقع "إنغادجت" التقني.

وأظهر الكود الذي كشف عنه موقع "9 تو 5 ماك" ضمن نظام التشغيل صورة لآيباد، بدون زر للصفحة الرئيسية.

وسرت شائعات حول عزم أبل إطلاق جهاز "آيباد برو" هذا العام يشبه في تصميمه هاتفها "آيفون X"، ومدعم بنظام التعرف على الوجه، وشاشة عرض كبيرة تغطي كامل الجهاز قد تكون بقياس 11 و12.9 إنشات.

كما لمحت توقعات إلى إمكانية إجراء أبل تحسينات على قلمها في الآيباد القادم، وإضافة منفذ USB-C، ومعالج "أي 12".

اقرأ أيضا:

أطباء يحذرون من خدعة التخفي