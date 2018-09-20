جهاز لتعطيل هواتف الطلاب في مدارس إيطاليا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتزم إحدى المدارس الثانوية الإيطالية في مدينة بياتشينزا سن قانون جديد على الطلاب يلزمهم بوضع هواتفهم المحمولة داخل جوارب مغناطيسية تسمى "ياندر" تعمل على تعطيل الهاتف بشكل مؤقت حتى نهاية اليوم الدراسي.

وتستعد مدرسة "سان بنديتو" الثانوية الواقعة في إقليم إميليا رومانيا شمال البلاد، للعام الدراسي من خلال مفاجأة يحضرها المدير فابريتسيو بيرتاموني لطلابه، من خلال تزويدهم بجيب تكنولوجي يعمل على تعطيل عمل هواتفهم المحمولة، وتصبح غير قابلة للاستخدام، حتى أثناء فترة الاستراحة، بحسب موقع وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

ولن يتمكن الطلاب من تشغيل هواتفهم المحمولة إلا بإخراجها من هذه الجوارب الممغنظة عن طريق جهاز تحكم يكون في حوزة المدرسين.

وقال مدير المدرسة، فابريتسيو بيرتاموني: "نحن أول مدرسة خالية من الهواتف في إيطاليا، لكننا لا نعتبره فرضا أو حظرا لكننا مقتنعون بأنها فرصة لطلابنا ليتمكنوا من المضي قدما، وبالطبع سنساعدهم مع مرور الوقت على فهم هذا الاختيار".

استوردت المدرسة هذا الجهاز من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأت المدارس هناك في استخدامه منذ بضعة أشهر، لكن سيتم استعماله في إيطاليا للمرة الأولى في هذه المدرسة، للحفاظ على سلامة طلابها وتوفير جميع فرص تحقيق النجاح لهم.

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