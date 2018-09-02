مايكروسوفت تعتزم تحديث ويندوز 10 الشهر المقبل

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشفت مايكروسوفت بشكل رسمي عن تحديثها الجديد لنظام تشغيل ويندوز 10 والذي سيرى النور في أكتوبر القادم، ويحمل اسم Windows 10 October 2018 Update بنفس النسق الذي استخدم في تحديث شهر ابريل الماضي، حيث كان يطلق عليه مسبقاً (ريدستون 5).

وستأتي النسخة الجديدة من الويندوز بتحديثات عديدة للتوافق مع الأجهزة التي تعمل بالنظام، وتدور الميزات في التحديثات الجديدة حول مزامنة التخزين السحابي وتوافقه مع الأجهزة، بالإضافة لدعم خاصية الوضع الليلي لمستكشف الملفات، وتدعيم أداة القص الخاصة بالويندوز بعدد من التحديثات، و إضفاء بعض التحسينات على متصفحها مايكروسوفت ايدج ومعلومات الأداء الخاصة بركن الألعاب Xbox Game Bar.

ومن المتوقع أن تقوم مايكروسوفت باستكمال تحديثاتها على نسخة ويندوز 10 الجديدة في أواخر الشهر الحالي، على أن يكون متوفر للمطورين في بداية أكتوبر وبعدها بفترة للمستهلكين العاديين.

وتعمل ويندوز في الوقت الحالي على النسخة القادمة من التحديث والتي يطلق عليه 19H1، والتي من المتوقع أن يتم إطلاقها في ابريل من العام المقبل.

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