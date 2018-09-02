ذكاء إصطناعي يتنبأ بتطور الأورام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشف بحث بريطاني حديث، أن تقنية الذكاء الاصطناعي يمكن أن تفيد الأطباء في التنبؤ بتطور أورام السرطان، والسماح لهم بتخصيص علاج يناسب كل مريض في وقت لاحق، وأوضحت الدراسة التي نشرتها دورية «Nature Methods»، أن التكنولوجيا المعروفة باسم «Revolver»، تختبر الأنماط في طفرات الحمض النووي داخل السرطانات، وتستخدم المعلومات للتنبؤ بالتغيرات الجينية المستقبلية، ويقول العلماء إن الطبيعة المتغيرة للأورام هي واحدة من أكبر التحديات في علاج السرطانات، والتي غالبًا ما تتطور لتكون مقاومة للعقاقير، وفق ما نشرت «ديلي ميل» البريطانية.

وقالت المؤلفة الرئيسية للبحث د.أندريا سوتوريفا، من معهد أبحاث السرطان «ICR» البريطاني: «بهذه الأداة، نأمل في التغلب على السرطان وحقيقة تطوره»، وبيّن البروفيسور بول ووركمان، الرئيس التنفيذي ل «ICR

» أن: «استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسمح بتخصيص العلاج بطريقة أكثر تفصيلاً وفي مرحلة مبكرة، مع ضبطه مع خصائص كل ورم على حدة».



ويمكن للعلماء التنبؤ بتطور السرطان عبر تحديد الأنماط المتكررة ودمجها مع المعرفة الحالية لبيولوجيا المرض وتطوره، فإذا وُجد أن الأورام ذات الأنماط المعينة تطور المقاومة لعلاج معين، يمكن استخدام التقنية الجديدة للتنبؤ بقدرة المرض على تطوير مقاومته..

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