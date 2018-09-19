منصة إلكترونية مفتوحة للتعلم بالأردن

أخبار الآن | الأردن - (رويترز)

أطلقت الملكة رانيا العبد الله ، قرينة العاهل الأردني، منصة إدراك الإلكترونية للتعلُّم المدرسي في عمّان .

وتتيح منصة التعليم مجاني الإلكتروني لطلاب المدارس في الأردن استخدام أدوات رقمية تفاعلية كما سيستفيد الآباء منها لدعم مسيرة أولادهم المدرسية.

وإدراك منصة إلكترونية عربية للمساقات الجماعية مفتوحة المصادر، تم تأسيسها في 2014 بمبادرة من مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية التي تحرص على بذل كافة الجهود والمساعي التي تسهم في وضع العالم العربي في المقدمة في مجال التربية والتعليم.

وقالت الملكة رانيا العبد الله في حفل إطلاق منصة التعلم المدرسي "أنا أملي هو إنه يكون فيه عندنا محتوى باللغة العربية للتعليم النوعي الذي يستعمل أحدث الأساليب على منصة مفتوحة مجانية متوفرة للجميع. ويعني أملي إن نسد حاجة ملحة موجودة حالياً بعالمنا العربي من خلال هذه المنصة".

وتقدم منصة إدراك الإلكترونية للتعلُّم المدرسي، مجاناً، مواد تعليمية إلكترونية مفتوحة المصادر باللغة العربية لطلبة المدارس والمعلمين، كما سيستفيد الآباء منها لدعم مسيرة أولادهم المدرسية.

وتقول أمل مدني، وهي معلمة رياضيات تستخدم منصة إدراك، "أنا استفيد من منصة إدراك كصفوف افتراضية ممكن أنشئها للطلاب، هذه الصفوف تتيح لي أن اضع أي محتوى تعليمي ".

وبالنسبة لتلميذ في الصف الثامن (الثاني الإعدادي) يدعى سيف الدين حسونة (13 عاما) أصبح تعلم الرياضيات، أخيرا، تجربة مثيرة. وعن ذلك قال الطفل لتلفزيون رويترز "بصراحة وحببني بمادة الرياضيات كثير، لأنه بالمدرسة كان ورقة وقلم وانسخ وأكتب. ".

وستستمر المنصة في طرح مقاطع فيديو وتدريبات تعليمية تتعلق بموضوعات تتراوح من الرياضيات إلى اللغة الإنجليزية. وجميع الدورات مجانية للمستخدمين.

وتهدف إدراك أيضا إلى إتاحة التعليم للطلاب الذين تسربوا من التعليم بسبب الصراعات وعدم الاستقرار في بلادهم من خلال توفير مصادر تعلم دون حاجة للاتصال بالإنترنت طوال الوقت.

وقالت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة في عام 2015 إن تفاقم الصراعات والفقر والتمييز بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يدفع 21 مليون طفل ومراهق للتسرب من التعليم..

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