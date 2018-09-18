دعوى قضائية ضد "سامسونغ" بعد احتراق "نوت 9" أحدث هواتف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لم تلبث شركة سامسونغ عملاق التكنولوجيا تتحف عملاءها بهاتفها الثوري الجديد نوت 9 حتى لاح في الأفق أول تهديد يعيد الى الأذهان أزمنة نوت 7 التي عصفت بالشركة قبل عامين وأضرت بسمعتها قبل أن تكبدها خسائر قدرت بمليارات الدولارات.

وذكر موقع نيويورك بوست أن امرأة أمريكية رفعت دعوى على سامسونغ بسبب اشتعال هاتفها "نوت-9" الجديد.

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وقع الحادث في 3 سبتمبر/أيلول الجاري، عندما كانت المواطنة الأمريكية ديانا تشونغ، في مصعد أحد المباني، ولاحظت فجأة أن حرارة هاتفها الجديد من نوع غالاكسي "نوت-9" ارتفعت بشدة، فوضعته في حقيبة اليد التي تحملها، وبعد ثوان سمعت صوتا غريبا ولاحظت أن بطارية الهاتف بدأت بالاحتراق، فما كان منها إلا أن خرجت من المصعد بسرعة ورمت الهاتف في بهو المبنى.

ورفعت المرأة دعوى قضائية ضد سامسونغ مطالبة إياها بتعويضها عن الأضرار، وأكدت أن "الهاتف أتلف كل مقتنياتها داخل الحقيبة". من جانبها، أكدت سامسونغ أنها لم تتلق من قبل أي شكاوى تتعلق بحوادث مماثلة لهواتف "نوت-9"، وهي تحقق حاليا بملابسات الحادثة الأخيرة.

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