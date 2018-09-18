تعرف على الأجهزة المنزلية التي تضعف من "الواي فاي" في بيتك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



أفادت دراسة جديدة نشرها موقع "الموندو" الإسباني، أن هناك مجموعة من الأجهزة المنزلية قد تقف عائقًا أمام سرعة الإنترنت عن طريق شبكة الـ"واي فاي" في المنزل.

وفندت الدراسة الأجهزة المنزلية، كالآتي:

- الميكروويف، والذي يسبب حدوث تداخل يؤدي لإبطاء سرعة الإنترنت، كون الميكرويف يعمل على التردد الكهرومغناطيسي، والذي يصل لـ2.4 جيجاهيرتز، المشابه لشبكة "الواي فاي".

- كاميرات المراقبة، الموضوعة لمراقبة مربيات الأطفال، والتي تعمل على نفس ترددات الشبكة، وتسبب لها خللا في عملها.

- الثلاجات والغسالات والمدافئ، ولا تعد توصيلاتها الكهربائية هي المشكلة، والتي تعترض بعض من طاقة أجهزة البث.

- الجدران، والتي تتكون من الإسمنت والرخام والتي تصبح بمثابة حواجز تمنع إشارات الواي فاي وتزداد هذه المشكلة في المنازل الكبيرة.

- أضواء الزينة، كتلك المستخدمة في أعياد الميلاد تسبب تداخل يضعف من سرعة الإنترنت.

- الأثاث المعدني والمرايات، حيث يعتبر الأثاث المعدني أسوأ حاجز ضد موجات الواي فاي، ففي حال وضع الكمبيوتر على طاول معدنية فمن المحتمل أن تواجه اتصالاً ضعيفًا.

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