غوغل توقف تطبيق إنبوكس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوقفت شركة غوغل تطبيق Inbox المخصص لإدارة البريد الوارد بخدمة البريد الإلكتروني غوغل جي ميل بحلول نهاية مارس/آذار 2019.



وعللت الشركة الأمريكية هذا الإجراء برغبتها في زيادة التركيز على تطوير خدمة "جي ميل" مستقبلاً.



وأدمجت غوغل بعض وظائف تصنيف الرسائل المميزة للتطبيق في خدمة جي ميل بالفعل، وستُدمج العديد من الوظائف الأخرى.



وإذا رغب المستخدم في الانتقال من تطبيق Inbox إلى خدمة Gmail، فيمكنه الاستعانة بدليل الانتقال، الذي توفره الشركة الأمريكية على الإنترنت.



وتجدر الإشارة إلى أن Inbox المخصص لأجهزة أندرويد وأبل "آي أو إس" أُطلق في 2014، ولم يصل التطوير التجريبي المتوازي لهذا التطبيق لنفس مستوى خدمة البريد الإلكتروني Gmail.



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