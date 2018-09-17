المنافسة تحتدم .. تصميم جديد لسامسونغ S10

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تتصاعد المنافسة بين عمالقة تصنيع الهواتف الذكية، لجذب جمهور أكبر مع إضافة مميزات وتغييرات أكثر في الهواتف، ويبدو أن سامسونج لديها خطط كبيرة لهاتف غالاكسي S10.

يأتي الهاتف الجديد، حسب تسريبات، بالعديد من التغييرات المميزة في تصميم الهاتف، والتي تشمل ألواناً جديدة أيضاً. وبالنظر لدورة إنتاج سامسونغ، فإن التغيير في التصميم كان من نصيب هاتف S8، ومن ثم جاء هاتف S9 بالتصميم ذاته خلال العام الماضي، لذا من البديهي أن يحصل هاتف S10 على التصميم الجديد.

بعض التوقعات الأخرى تشير إلى أن سامسونغ تعتزم تغير العلامة التجارية Galaxy S للإصدارات القادمة، أي أن هاتف Galaxy S11 سيأتي باسم تجاري جديد.

وتوقعت مجموعة "آي دي سي" البحثية أن تشهد شحنات الهواتف الذكية في العالم تراجعا بنسبة 0,7% سنة 2018 لتشمل 1455 مليار جهاز، على أن تعاود نموّها بفضل توفّر الجيل الخامس من شبكة الاتصالات الخلوية "5 جي".

وترى "آي دي سي" أن السوق ستستأنف نموها الذي يتوقع أن يكون بحدود 3% في السنة اعتبارا من العام 2019 بفضل تحسن في السوق الهندية وانتعاش في الصين وتوافر خدمة الانترنت النقال الفائق السرعة.

وبالرغم من هيمنتها على السوق، تكبّدت سامسونغ تراجعا بنسبة 22% في مبيعات أجهزتها المحمولة في الربع الثاني من العام.

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