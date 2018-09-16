ميزة جديدة من واتساب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



ذكرت تقارير إعلامية أن تطبيقَ التراسل الشهير "واتساب"، سَيَعْمَل على توفير ميزة جديدة، سبق وأن لاقت استحسانا في تطبيقات أخرى مثل يوتيوب وتوتير.

تتجلى الميزةُ الجديدة المتوقعة، في توفيرِ وضعيةِ النموذجِ الأسود أو المظلم Dark Mode لجعل التطبيقِ أكثرَ جاذبيةً للمستخدمين.

وبحسب موقع "wccftech" فإن هناك العديد من المزايا في الوضعية المظلمة، فهي توفر من طاقة بطارية الهاتف، إذ تحتاج شاشات OLED إلى المزيد من الطاقة بسبب الألوان على العكس اللون الأسود.

كما أن الوضعية الجديدة ستكون جيدة خلال استخدام التطبيق في الليل، حيث أن وهج الشاشة الساطعة يسبب عدم الارتياح للمستخدم خلال الليل أو في الأماكن المعتمة، ناهيك عن أن الوضعية المظلمة تمنح خصوصية أكثر للمستخدم.



ومن المتوقع أن تكون الميزة الجديدة متوفرة على أنظمة التشغيل في هواتف آيفون والهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، في الأيام القادمة.



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