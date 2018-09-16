شركة "Qualcomm" تدخل عالم الأجهزة الذكية بساعة منافسة لأبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



في الآونة الأخيرة سُلطت الأضواء على النزاع بين شركة أبل ” الغنية عن التعريف “، وشركة كوالكوم ” الشركة المتخصصة في إنتاج أشباه الموصلات والاتصالات اللاسلكية والتي تقوم أيضا بإنتاج معالجات الهواتف الذكية..

مؤخرا، استعرضت شركة Qualcomm للصناعات التقنية مؤخرا أحدث ساعاتها الذكية بمواصفات منافسة وغير مسبوقة، وزودت ساعة "Snapdragon Wear 3100" الجديدة بأحدث التقنيات المتطورة، كمعالج "A7" رباعي النوى، ومعالج مستقل للرسوميات، ومودم لاستقبال شبكات "4G /LTE"، ومعالج "QCC1110" المزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن مستقبلات GPS، وشرائح NFC للدفع الإلكتروني والوصل مع الأجهزة الذكية..





توفر التقنيات المتطورة لهذه التحفة الإلكترونية فترة عمل متواصل تزيد عن 15 ساعة، حتى مع استخدام تقنيات GPS ورصد المسافات والنشاطات البدنية للمستخدم، بالإضافة إلى قدرات قياس معدل نبضات القلب، ومن المنتظر أن تطرح Qualcomm هذه الساعة رسميا، في أكتوبر المقبل، بسعر قد يصل إلى 1000 دولار..



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