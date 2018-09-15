البرازيل تفتح قاعدتها الفضائية لإطلاق الأقمار الصناعية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



تستعد البرازيل لإطلاق صواريخ تجارية صغيرة من قاعدتها الفضائية قرب خط الاستواء بمجرد موافقتها على حماية التكنولوجيا الأمريكية

وأضاف ضابط فى سلاح الجو البرازيلي أن البرازيل ترغب بالحصول على جزء من الأعمال التجارية فى مجال إطلاق المَرْكَبَات إلى الفضاء البالغ قيمتها 300 مليار دولار سنويا من خلال جذب شركات أمريكية مهتمة بإطلاق أقمار صناعية صغيرة بتكلفة أقل من قاعدة الكانتارا على ساحلها الشمالي.

وقال أجويار لرويترز بمنصة الإطلاق الرئيسية بالقاعدة "سوق الأقمار الصناعية الصغرى هى الأكثر جاذبية اليوم ونحن مهتمون بهذا التخصص من الصناعة".

وقطع التعاون الفضائى بين الولايات المتحدة والبرازيل خطوة كبيرة إلى الأمام عندما وقعتا اتفاقية للتوعية بالأماكن الفضائية الشهر الماضى خلال زيارة لوزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس إلى برازيليا.

وثمة حاجة إلى هذا الاتفاق المتعلق بتبادل بيانات التتبع فى الوقت الحقيقى للأغراض والحطام فى الفضاء من أجل تطوير المشروعات التجارية المعنية بإطلاق الأقمار الصناعية دون مواجهة خطر الاصطدام.

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