سامسونغ تعلن عن مفاجأتها القادمة.. هاتف بكاميرا غير مسبوقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت شركة "سامسونغ"، على موقعها الرسمي، تسجيلها براءة اختراع تتعلق بهاتف مزود بكاميرا غير مسبوقة تتميز بقدرات وخصائص تقنية نادرة، في تحد واضح لمنافستها الأمريكية "أبل".

وتتلخص الفكرة في هذه الكاميرا المميزة بقدرتها على الدوران بزاوية 360 درجة، ما سيمكن المستخدم من استعمالها ككاميرا خلفية وأمامية أيضا.

كما أن الحساسات المتطورة ستمكن الكاميرا من التحرك بشكل مستقل أثناء التقاط الصور والفيديوهات لمتابعة الأجسام الموجودة في اللقطة بدقة كبيرة. ويرى الخبراء في سامسونغ أن استعمال هذه الكاميرا سيغنيهم عن تزويد الهواتف بكاميراتين، ما سيوفر مساحة إضافية في الهاتف، تسمح بتزويده بتقنيات إضافية غير موجودة في الهواتف الذكية الحالية.

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من جهة أخرى، كشفت الشركة الكورية الجنوبية أنها تواصل تعزيز الابتكار في مجال الصحة والعافية في تطبيقها "سامسونغ هيلث". وقالت إنها أطلقت إصدارا جديدا من التطبيق، بعدما حسنت أدواته وواجهته وخصائصه، مشيرة إلى أن برنامجها هذا يستخدمه أكثر من 65 مليون شخص في العالم، شهريا.

وصرّح بيتر كو، نائب رئيس فريق الخدمات الصحية في سامسونغ "نحن ملتزمون بتطوير منتوجنا وتزويد مستخدمينا بالأدوات اللازمة لتحسين صحتهم وعافيتهم".

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