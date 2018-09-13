ساعة آبل الجديدة.. تصميم ثوري أكثر مما كنت تتوقع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت آبل اليوم عن Apple Watch Series 4 التي أعيد تصميمها وهندستها بالكامل لتساعدك على البقاء أكثر نشاطاً وصحة بطرق جديدة وفعالة. أعيد تصميم الجيل الرابع من ساعة Apple Watch مع الحفاظ على تصميمها الأسطوري مع اشتمالها على تعزيزات جديدة لكل من الأجهزة والبرامج في تصميم مميز وموحد. الشاشة المذهلة أكبر بما يتجاوز 30 بالمئة وتتناسب بسلاسة مع تصميم الإطار النحيف والصغير، بينما توفر الواجهة الجديدة معلومات أكثر بتفاصيل أغنى.

وتقدم Apple Watch Series 4 مع watchOS 5 ميزات نشاط واتصال مطورة بالإضافة إلى قدرات مبتكرة للصحة، بما في ذلك مقياس تسارع وجيروسكوب جديدان قادران على اكتشاف السقوط، ومستشعر معدل نبضات القلب الكهربائي الذي يمكنه إنشاء مخطط للقلب باستخدام تطبيق تخطيط القلب 1ECG الذي حصلت على تصنيف De Novo من إدارة الغذاء والدواء FDA.



ستكون Apple Watch Series 4 (موديل GPS) متاحة للطلب بدءً من يوم الجمعة، 14 سبتمبر في 26 دولة ومنطقة، وستكون Apple Watch Series 4 (موديل GPS + Cellular) متاحة للطلب في 16 دولة ومنطقة، وكلا الموديلين سيكون متاحاً في المتاجر بدءً من يوم الجمعة، 21 سبتمبر.

التصميم

إن Apple Watch Series 4 أكثر من مجرد تطور، فهي تمثل إعادة تصميم وهندسة لساعة Apple Watch. وهي متوفرة بمقاسين، 40 مم و44 مم، مع مكبر صوت أعلى بنسبة 50 بالمئة تم تحسينه للمكالمات الهاتفية وSiri وتطبيق ووكي توكي، وتم نقل الميكروفون إلى الجهة المقابلة لتقليل صدى الصوت وتوفير صوت أكثر وضوحاً. ويتضمن الجهاز الجيل التالي من شريحة S4 مع معالج ثنائي النواة ببنية 64-bit، ما يوفر سرعة مضاعفة مع الحفاظ على عمر البطارية نفسه الذي يدوم طوال اليوم.2



يجمع ظهر Apple Watch Series 4 بين السيراميك الأسود الخلّاب والكريستال الياقوتي، ما يسمح لموجات الراديو بالمرور بسهولة من الأمام والخلف للحصول على خدمة أفضل لشبكة الهاتف المتحرك. ويشتمل التاج الرقمي Digital Crown الآن على ردود فعل لمسية، ليوفر إحساساً واستجابة ميكانيكية أكبر من خلال الإحساس بالنقرات المتزايدة.



تم تحسين واجهة المستخدم للعمل مع شاشة أكبر، ما يسمح لأيقونات التطبيقات والخطوط أن تكون أكبر وأسهل للقراءة، في حين تم تحسين التعقيدات بشكل جميل لتكون أكثر دقة وإفادة. وتستفيد وجوه الساعة الجديدة من شاشة Series 4 بالكامل، بدءًا من وجه الساعة Infograph القابل للتخصيص إلى وجه تطبيق التنفس، حيث يتم توقيت الحركة بناء على مدة نفس عميق. بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه المتحركة، بما فيها Vapor وLiquid Metal والنار والماء، والتي تتفاعل بشكل فريد مع الحواف المنحنية للإطار.

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الصحة

تتيح Apple Watch Series 4 للمستخدمين قراءة تخطيط القلب من المعصم مباشرة باستخدام تطبيق تخطيط القلب الجديد، الذي يستفيد من الأقطاب الكهربائية المدمجة في التاج الرقمي Digital Crown ومستشعر معدل نبضات القلب الكهربائي الجديد في الكريستال على ظهر الساعة. وعن طريق التطبيق، يلمس المستخدمون التاج الرقمي Digital Crown ويحصلون بعد 30 ثانية على تصنيف لإيقاع نبضات القلب يبين ما إذا كان القلب ينبض بنمط طبيعي أم أن هناك علامات على الرجفان الأذيني (AFib)، وهي حالة قلبية يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية كبيرة. وتخزن جميع التسجيلات والتصنيفات المرتبطة بها وأي أعراض في تطبيق الصحة في ملف بتنسيق PDF يمكن مشاركته مع الأطباء.

اللياقة

مع watchOS 5، تصبح Apple Watch رفيق لياقة وتمرين أفضل، حيث تسمح مسابقات النشاط للمستخدمين بمنافسة مستخدمي Apple Watch الآخرين، ويعرض الكشف التلقائي عن التمرين إشعاراً لبدء ممارسة تمرينات رياضية في حين يمنحك رصيداً بأثر رجعي، وتمثل اليوغا والمشي الطويل نوعين جديدين من التمارين المتخصصة التي تتبع بدقة السعرات الحرارية النشطة التي يتم حرقها والدقائق المكتسبة للتمرين. ويستفيد عشاق رياضة الركض من عمر البطارية الأطول – الذي ازداد إلى ست ساعات – للقيام بتدريبات في الهواء الطلق والاستمتاع بميزات عالية الأداء، بما في ذلك معدل الخطوات لرياضة الركض الداخلي والخارجي، وتنبيهات السرعة للركض في الهواء الطلق وحساب أحدث سرعة، والتي تظهر السرعة للكيلومتر السابق.



البقاء على اتصال

يمكن للعملاء التواصل مع أصدقائهم بمجرد نقرة من على المعصم مع ووكي توكي، وهو تطبيق للتواصل بين مستخدمي الساعة يقدم طريقة جديدة كلياً للتواصل حول العالم عبر شبكة Wi-Fi والهاتف المتحرك.4 وأصبح وجه الساعة Siri أكثر توقعاً وإنتاجية، حيث يوفر اختصارات ومحتوى قابلاً للتنفيذ من تطبيقات المطورين الآخرين المفضلة. كما يتيح watchOS 5 للمستخدمين الاستماع إلى البودكاست المفضلة لديهم أثناء التنقل مع Apple Podcasts على Apple Watch، بالإضافة إلى تشغيل أي بودكاست في الكتالوج باستخدام Siri. مع Apple Watch Series 4، تقدم التعقيدات الغنية عرضاً أكثر تفصيلاً لتطبيقات المطورين الآخرين المفيدة مثل تطبيق Dexcom، الذي يسمح بمراقبة مستمرة للجلوكوز، أو تطبيق Streaks، الذي يعرض التقدم اليومي في المهام.



تشكيلة Apple Watch

يبدأ سعر Apple Watch Series 4 (موديل GPS) من AED 1,599، ويبدأ سعر Apple Watch Series 4 (موديل GPS + Cellular) من AED 1,999، وتتميز كلاهما بتصميم مطور وقدرات جديدة للصحة. وستتوفر Series 3 بسعر جديد يبدأ من AED 1,149 لتصبح متاحة بشكل أكبر للعملاء. إلى جانب الطلاء الخارجي من الألومنيوم المؤكسد باللون الفضي والذهبي الرمادي الفلكي، تأتي ساعة Apple Watch Series 4 الآن من الستانلس ستيل باللون الذهبي المذهل مع حزام ميلانيز مطابق، لتنضم إلى طلاء الستانلس ستيل باللون الفضي والأسود الفلكي. تأتي مجموعة جديدة من الأحزمة الخريفية، ويتناسب أي حزام مع أي جيل من Apple Watch.

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