آبل تطلق ساعاتها الجديدة بمزايا مفيدة للصحة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة آبل خلال حدث عقد في مقرها الرسمي "أبل بارك" عن ساعة ذكية جديدة تحمل اسم Apple Watch Series 4، والتي تحمل عددًا من التحديثات والمزايا الجديدة للمستخدمين، وتأتي الساعة مع شاشة مميزة أكبر 30% من الإصدارات السابقة، ومنحنية عند الأطراف.

وتساعد الشاشة الجديدة المستخدم بشكل كبير في التحكم بالتطبيقات بشكل أكبر، وهذا التصميم وفر عرض مزيد من المعلومات من الأسهم، ومعدل ضربات القلب، والنشاط، والساعة يمكن أن تتحمل الماء والبخار، كما يعمل مقياس التسارع والجيروسكوب على تتبع النشاط طوال اليوم والتعرف على السكتات الدماغية وغيرها من الأمور الصحية الأخرى.

ووفقًا للشركة تم تزويد الساعة بمعالج أسرع مرتين من النسخ السابقة، وذلك بفضل شرائح S4، وأهم ميزة تأتي مع الساعة الجديدة هي أنها تشعر بالسقوط، وهذا لمساعدة المستخدم في الحصول على المساعدة، إذا يظهر زر أحمر اللون عند السقوط، يمكن الضغط عليه للاتصال بالطوارئ، بالإضافة إلى بطارية تعمل طوال اليوم، ودرجة أعلى من الخصوصية يوفرها نظام تشغيل الساعة الجديد.

وتأتي ساعة أبل الجديدة بنسخ مختلفة تناسب الأذواق المختلفة مثل نسخة الفولاذ المقاوم للصدأ والذهب غير القابل للصدأ، بالإضافة إلى أساور رياضية وأخرى معدنية بألوان مختلفة.

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