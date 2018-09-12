"تويتر" يُطلق خاصية البث المباشر على "آيفون"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يخوض موقع التدوينات القصيرة تويتر غمار المنافسة أكثر داخل الشبكة العنكبوتية، مع مواقع منافسة مثل فيسبوك وواتساب، إذ أطلق خاصية جديدة تتيح نشر تغريدات صوتية مباشرة.

وبحسب موقع "ذا فيرج"، فقد ظهر زر "اذهب للبث الحي" على شاشات هواتف مستخدمي "آيفون"، ولم توضح الشركة حتى الآن، إن كان هناك خطط مستقبلية لنشر تلك الميزة لمستخدمي "آندرويد".

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وسيتمكن مستخدمو "آيفون" نشر تغريدات صوتية مباشرة، من خلال الاعتماد على تطبيق بيرسكوب، والنقر على زر "بث مباشر"، بدلاً من بث مقطع فيديو، ثم تسجيل تغريدة صوتية ونشرها.

وتظهر بعدها التغريدة كمقطع فيديو يتضمن صورة الملف الشخصي للمستخدم والرسالة الصوتية التي بثها، ويمكن للمستخدم تلقي تعليقات أيضا مباشرة في أثناء البث.

وذكر الموقع أن "تويتر" يسعى إلى اجتذاب المزيد من المستخدمين من خلال خاصية البث المباشر، بعد أن زادت شعبية تلك الخاصية على منصات أخرى، وهي ميزة طالب بها عدد من المستخدمين منذ سنوات.

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