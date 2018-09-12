إضافات حديثة في منتجات آبل الجديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تكشف شركة أبل النقاب اليوم عن أكبر هاتف آيفون وأعلاها سعرا، كجزء من مجموعة تضم ثلاثة طرازات جديدة تهدف إلى توسيع جاذبية المنتج وسط تباطؤ نمو المبيعات.

وإذا صدقت تسريبات وسائل الإعلام، فإن أحدث الإضافات إلى مجموعة آيفون ستظهر لأول مرة في مؤتمر يعقد بكاليفورنيا.

يشاع بأن جهاز آيفون سيكون بشاشة (أوليد) مقاس 6.5 بوصة، مقارنة بشاشة 5.8 بوصة بجهاز آيفون إكس.

الأوليد هي تطوير لتقنية (إل سي دي) التقليدية في عرض شاشة بدون إضاءة خلفية.

أصبح طراز آيفون إكس أول هاتف ذكي في السوق يباع مقابل 1000 دولار.

وعلى الرغم من أن IPhone X لم يحقق توقعات المحللين المرتفعة للمبيعات، إلا أنه حقق ما يكفي لشركة أبل لأنها تراهن على النموذج الأكبر، والذي من المتوقع أن يكشف سعره الأربعاء.

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