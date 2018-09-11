لأول مرة.. الصين تطلق أول "آيفون" ثنائي الشريحة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط التقنية حدث شركة أبل الكبير في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري في "كوبرتينو" بكاليفورنياوالمتوقع أن تطلق فيه الشركة 5 مفاجآت لجمهورها، أبرزها هاتف "آيفون" الجديد، أطلقت شركة الاتصالات الصينية "تشاينا موبايل" أول هاتف "آيفون" بشريحتي اتصال يدعم شبكتي اتصال، وشبكات الجيل الرابع.

وبحسب ما ورد في موقع "فون رادار" الإلكتروني المعني بالأخبار التكنولوجية، فإن هاتف "آيفون" ثنائي الشريحة الذي تُجهزه أبل منذ 10 سنوات، سيتوفر في أسواق محددة ومختارة في آسيا مثل الصين والهند وإندونيسيا، وكذلك أسواق مختارة في أوروبا، وفق موقع (scmp).

ووفقا لموقع "فون آرينا" المعني بالأخبار التقنية، فإن الهاتف الذي طرحته شركة الاتصالات الصينية ربما يشير للهاتف المتوقع أن يحمل اسم "آيفون إكس سي" أو "آيفون 9" ذات شاشة 6.1 بوصة من نوع "إل سي دي"، ومن المحتمل أن يأتي بثلاثة ألوان وتشمل الأبيض والأحمر والأزرق..

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