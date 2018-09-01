نانشطون يبحرون بقارب من نفايات "البلاستيكية" في بريطانيا

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (رويترز)

انطلق نشطاء من دعاةِ حماية البيئة، على قاربٍ مصنوع بالكامل تقريبا من نفاياتٍ بلاستيكية أُعيد تدويرها، على مياه نهر التايمز، في محاولةٍ منهم لتعريفِ الناس بزيادةِ مستويات القمامة في الممراتِ المائية في بريطانيا.

ويمكن للقارب أن يحمل اكثر من عشرة راكباً، وهو من صنعِِ مارك إدواردز، كما سيقوم القارب برحلاتٍ منتظمة على النهر لالتقاطِ النفايات البلاستيكية التي ستستخدم بدورِها في صنعِِ المزيد من مثل هذه القوارب.

و مارك إدواردز هو الذي صنع أيضا القارب الملكي "جلوريانا" بمناسبة احتفالات عام 2012‭ ‬باليوبيل الماسي لجلوس الملكة إليزابيث على العرش. واستخدم إدواردز أساليب تقليدية لصنع القارب، وأطلق على قارب النفايات "بيت بروجكت".

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وقال للصحفيين لدى تدشين القارب يوم الخميس في ريتشموند بجنوب غرب لندن ”رجعنا إلى التكنولوجيا التي ورثناها من عهد الفايكنج“. وتابع أن صنع القارب تطلب عملا كثيرا ”لكن هذا لا شيء أمام صنع مركب سيبقى 100 عام“.

وقالت مؤسسة "هبب" الخيرية التي كانت وراء المشروع إنه تجري إزالة 300 طن من النفايات من نهر التيمز كل عام وإن نسبة كبيرة منها عبارة عن عبوات طعام وشراب ملقاة من اليابسة. وأضافت على موقعها الإلكتروني ”معظم القمامة تلتهمها الطيور والأسماك والكائنات الأخرى وهو ما يؤدي إلى وجود مواد بلاستيكية في أحشاء 70 في المئة من أسماك نهر التيمز“.

والقارب "بيت بروجكت" هو القارب الثاني الذي يُصنع من نفايات بلاستيكية أعيد تدويرها.

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