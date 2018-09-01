تطوير منطاد مائي يتجسس على الناس من السماء

أخبار الآن | بريطانيا - (وكالات)

طور مهندسون منطادا غير مأهول يمكنه أن يحدث ثورة في عمليات الإنقاذ والتحري الجنائي، من خلال توفير مراقبة صامتة من الأعلى باستخدام مجموعة من الكاميرات عالية الدقة.

وصممت شركة الطيران البريطانية "Avalon Airships" منطادا صديقا للبيئة يطلق عليها اسم "Eon"، يمكنه الهبوط على المياه والتحليق ذاتيا، ما يسمح له بالوصول إلى المواقع الوعرة والصعبة.

وتزعم الشركة أن المنطاد، الذي يأتي بحجم حافلة بطابقين، سيوفر مجموعة كبيرة من التطبيقات والخدمات، بما في ذلك الاستخدامات التجارية وخدمات الإسعاف والمراقبة وغيرها.

وجهز المنطاد المطور بطائرة درون صغيرة يمكنها نقل الإمدادات الطبية، إلى أي شخص مصاب في أي مكان.

ومع ذلك، يظل تصميم Eon أوليا في الوقت الحالي، حيث لم تكشف الشركة عن موعد تصنيع النموذج الأولي للمنطاد.

وكتبت Avalon Airships على موقعها الإلكتروني: "بفضل المحركات الكهربائية ذات العزم العالي، يمكن للمنطاد التحليق بكفاءة وبسرعات أكبر بكثير مما يمكن تحقيقه باستخدام شبكات الطرق والسكك الحديدية. كما يسمح تصميم المنطاد الهجين الصامت القائم على الهليوم ببقائه في الهواء لفترات طويلة، مع ميزة تحمل مرنة للحمولات".

ونظرا لأن المنطاد يفتقر إلى أي معدات هبوط، فإنه قادر على الهبوط والإقلاع من المياه فقط، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن تواجده في المناطق الحضرية.

وقالت الشركة التي تتخذ من مانشستر مقرا لها، إن المنطاد سيزود بالألواح الشمسية ومولدات الرياح وبطاريات التخزين، لضمان بقائه طافيا لفترات طويلة.

ويمكن استخدام المنطاد لتغطية الأحداث الهامة طوال اليوم، إلى جانب استخدامه كـ "سيارة شرطة" لكشف الجرائم.

مصدر الصورة: getty | Hulton Archive

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