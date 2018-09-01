تسريبات تكشف تفاصيل هاتف آيفون الجديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

نشرت مدونةُ متخصصة في أخبارِ أبل صورا مسربة، لهواتف آيفون الجديدة التي من المقررِ أن تَـكشف عنها الشركة الأمريكية رسميا في الثاني عشر من سبتمبر. وذكرت المدونة، أن إحدى الصور تعود إلى هاتف آيفون XS Plus، فيما تعود أخرى إلى هاتف XS، والهاتفين باللونِ الذهبي. ونشرت المدونة أيضا صورة ثالثة للإصدار الرابع لساعة أبل، التي تتميز بشاشة من الحافة إلى الحافة.

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وكانت أبل أعلنت، الخميس، أنها ستنظم حفلا في مقرها بولاية كاليفورنيا، الأحد، 12 سبتمبر للكشف عن 3 هواتف جديدة إضافة إلى أجهزة أخرى. ويختلف إعلان أبل هذه المرة عن مناسبات سابقة كانت تكتفي فيها الشركة الأمريكية بالكشف عن هاتف أو اثنين.

وتوقعت تقارير أن تكون الهواتف الثلاثة الجديدة قريبة في التصميم من هاتف آيفون X، الذي أطلق في 2017، لكن مع تعديلات جديدة في الخصائص والحجم، وتخفيض في الأسعار.

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