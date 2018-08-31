إطلاق "خليفة سات" يرسخ مكانة الإمارات فى علوم الفضاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال يوسف حمد الشيباني، مديرُ عام مركز محمد بن راشد للفضاء، إن مشروعَ إطلاق "خليفة سات" يوم التاسع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، يُعد إنجازاً جديداً ومتميزاً على الصعيد الإقليمي والعربي والعالمي يُضاف إلى مسيرةِ دولة الإمارات الحافلة بالإنجازاتِ والنجاحات.

وقال الشيباني إن هذه الخطوة ستضع الإمارات على خارطةِ الدول الرائدة، ليس في مجالِ استكشاف الفضاء فحسب، بل جنباً إلى جنب مع كبرى الدول المُصنعة للأقمار الصناعية، بما ينسجم مع أهداف "رؤية الإمارات 2021" المتمثلة في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

وأضاف: "نشعر بالفخر والاعتزاز لهذا الإنجاز الذي يأتي بفضل النهج الراسخ للقيادة الرشيدة وبفضل الرؤية الثاقبة والاستباقية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للوصول بدولة الإمارات إلى الريادة العالمية في جميع المجالات".

من جهته أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، والمشرف العام على مشروعاته وخططه، أن إطلاق "خليفة سات" ، أول قمر اصطناعي إماراتى بنسبة 100%، فى 29 أكتوبر المقبل يُشكل خطوة مهمة ضمن الاستراتيجية الطموحة التي صاغتها القيادة لترسيخ مكانة الإمارات دولة رائدة في مجال علوم الفضاء على مستوى العالم، معتبراً أنه "فجر عهد جديد في قطاع الفضاء الوطني" .

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