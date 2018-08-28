ناسا: كويكب ضخم يمر قرب الأرض الليلة

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

من المنتظر أن يعبر الكويكب "2016 إن إف 23"، المندفع بسرعة 9 كيلومترات في الثانية، الغلافن الجوي أو يمر بمحاذاته فجر الأربعاء.

وعلى الرغم من أنه سيمر بالقرب من الأرض، ولن يترتب عليه أخطار، إلا أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صنفته ضمن الأجرام السماوية الخطيرة على الأرض.

وتصنف "ناسا" الكويكب "إن إف 23" على أنه جرم من كويكبات "أتن"، وهي مجموعة من الكويكبات القريبة من الأرض، التي سميت نسبة إلى أول كويكب اكتشف منها وهو الكويكب "2062 آتن".

وتدور مجموعة الكويكبات أتن، التي يبلغ عدد المعروف منها 815 كويكبا، في مدارات شاذة نسبيا، كما أن مداراتها أوسع من مدار الأرض.

يعتبر هذا الكويكب من الكويكبات كبيرة الحجم نسبيا، وهو أكبر قليلا من هرم خوفو، الهرم الأكبر بين أهرامات الجيزة، أو المسرح الدائري في روما أو "عين لندن"، إذ تقدر ناسا قطره بحوالي 160 مترا.

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