ميركل ترفض اقتراحا أوروبيا لخفض انبعاث الغازات الضارة

أخبار الآن | دبي - الأمارات العربية المتحدة (وكالات)

رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اقتراحا طَرَحَته المفوضيةُ الأوروبية الشهر الماضي بتحديد أهدافٍ جديدةٍ أكثرَ صرامة، بشأن مستوياتِ خفضِ انبعاثاتِ الغازات الملوثة للبيئة، قائلة إنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي التركيز على الوفاء بالأهداف التي حددتها هذه الدول بنفسها.

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وكان ميجيل أرياس كانيتى مفوض الاتحاد الأوروبي للتغير المناخي قد قال الشهر الماضي، إنه يفكر في زيادةٍ ما بين 40 و 45 في المئة في حجمِ خفضِ انبعاثاتِ غاز ثاني أكسيد الكربون المضرة للبيئة والتي يجب على دول الاتحاد الأوروبي تحقيقها بحلول 2030 ردا على أدلة تشير إلى تسارع وتيرة التغير المناخ.

وقالت ميركل لمحطة (أيه.أر.دي) التلفزيونية "لست سعيدة بشكل خاص بهذه المقترحات الجديدة.. أعتقد أنه يجب علينا أولا الالتزام بالأهداف التي حددناها بأنفسنا من قبل".

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