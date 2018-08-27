كلمات المرور طريق مختصر للاختراق الإلكتروني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشف سريراچ غوبيناثان، خبير بمجال توقع التهديدات الإلكترونية أنه تم اكتشاف NetSpectre حديثاً وذلك من قبل فريق باحثين أمنيين، والذي يعد البديل الجديد عن عائلة الهجمات السيبرانية Spectrum كما أنه قادر على إختراق معظم أجهزة الكمبيوتر، ويسمى بــ (شبح الإنترنت) NetSpectre.

حيث يقوم Specter بالهجوم واستغلال مميزات رقاقات تشغيل الأجهزة التي تسمى بـــ speculative execution والتي تم تصميمها لتحسين أداء وحدة المعالجة المركزية.

لكن المخترقيين الإلكترونيين طوروا هذه الميزة لاستغلالها في الإختراق

وبات بإمكانهم تطوير هجمات Specter التي تستغلها، وتخدع أجهزة الكمبيوتر وتعمل على تسريب المعلومات الحساسة.

حيث أكد غوبيناثان، إن الأغلبية العظمى من أجهزة الكمبيوتر الحديثة إلى حد ما تعد عرضة لتلك التهديدات. حيث أنه المحتمل إصلاح هجمات Specter فإنه لا يمكن السيطرة عليها من خلال طريق تحسينات البرامج وحدها، هناك احتمالية لإجراء تغيير في بنية معالج الجهاز نفسه.

اقرا ايضا

3.7 مليون محاولة اختراق في 3 أشهر على فيسبوك