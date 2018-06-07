Worldview من ناسا يلخص 20 عاما من متغيرات طقس الأرض بدقيقتين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مقطع فيديو تصل مدته إلى دقيقتين ولكنه يظهر تغير الفصول للكرة الأرضية خلال عشرين عاماً، حيث تبدو الكرة الأرضية أشبه بلوحة فنية جميلة، يظهر فيها تغير فصول السنة كما يستمر فصل الخريف في نصف الكرة الشمالي لفترة طويلة، وتنحسر القمم الجليدية في القطب الشمالي أكثر من القطب الجنوبي.

وأطلقت ناسا تطبيق Worldview ضمن برنامج EOSDIS ليقدم فرصة لتصفح تفاعلي لنحو 600 طبقة بيانية مصوَّرة بالأقمار الصناعية بالدقة الكاملة على مستوى العالم كما يمكن تنزيل البيانات الأساسية إن رغب المتصفح. يجري تحديث العديد من طبقات الصور المتاحة في غضون ثلاث ساعات من المراقبة، والتي تُظهِر بشكل أساسي الأرض بأكملها كما تبدو "في الوقت الحالي". ويقدم التطبيق معلومات في المجالات ذات الأهمية الزمنية مثل إدارة الحرائق وتدبيرها وقياسات جودة الهواء ومراقبة الفيضانات. ويقدم أيضاً مشاهد للقطب الشمالي وأنتاركتيكا مقدماً بذلك منظوراً شاملاً للكرة الأرضية الكاملة. يدعم التطبيقُ التصفح على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

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يستخدم Worldview خدمات تصفح الصور العالمية (GIBS) لاسترداد صورها بسرعة لتجربة تصفح تفاعلية، كما يستخدم التطبيق مكتبة الخرائط من OpenLayers. يمكن أيضاً الوصول إلى صور GIBS من Google Earth و NASA World Wind.

تدعم ناسا سياسة البيانات المفتوحة ونشجع نشر الصور من تطبيق Worldview؛ عند القيام بذلك للحصول على تسميات توضيحية للصور، يرجى الاستشهاد بها على أنها مأخوذة من "NASA Worldview" وكذلك تضمين رابط مباشر للصور في Worldview للسماح للآخرين باستكشاف الصور.

وتشترك عدة جهات في تقديم قواعد بيانات للطبقات البيانية التي يقدمها التطبيق، ومن الأمثلة على هذه الطبقات البيانية هي لون المحيط وبيانات درجة حرارة سطح البحر، وبيانات التهطال المقدمة من نظام معالجة هطول الأمطار، وبيانات تجمد أو ذوبان الجليد، ورطوبة التربة، وطبقات بيانات اجتماعية واقتصادية، وطبقات نموذج الارتفاع الرقمي ومسارات المدار وبيانات السواحل القطبيّة والخطوط الساحلية والحدود والطرق وتصنيفات الأماكن، وقاعدة بيانات الأحداث الطبيعية من قبل متتبع الأحداث الطبيعية.

مسؤولون في ناسا قالوا في بيان "إن الصور متاحة بكثرة الآن، و يذكر إن هذه الوجهة "WorldView" ظهرت لأول مرة في عام 2012 وزادت بشكل كبير من الوصول إلى بيانات الصور".

تُعد صور الأقمار الصناعية مفيدة للعديد من الأسباب، في عامي 2016 و 2017 ، سمحوا للباحثين بمشاهدة حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا، لمراقبة جودة الهواء ومستويات الدخان الخطيرة.

وقال سانتياغو غاسو، وهو باحث مشارك في برنامج غودارد للتكنولوجيا والأبحاث في علوم الأرض التابع لجامعة ناسا في جامعة مورغان الحكومية في بالتيمور، في تصريح خاص به: " أتذكر خلال فترة معينة من الأيام، اعتقدت أن الأقمار الصناعية حلقت فوق المنطقة".

وأضاف "ستحصل على شريط مادي بهذه الصور، يجب أن تضعه في نظام المعالجة، عندها فقط ستعرف ما إذا كانت الصورة قابلة للاستخدام أم لا فكانت هذه العملية تستغرق أسابيع من وقتنا".

اما الآن تساعدنا هذه الصور الجديدة في التغلب على هذا التحدي، يمكك إلقاء نظرة الآن، على الأرض و استكشاف ما حصل في أسابيع وحتى سنوات في غضون دقائق في "Worldview" بكل سهولة والعثور على الصور على الفور، "وقال غاسو أيضاً: " إنه أمر رائع! "

(رابط تطبيق Worldview)

https://worldview.earthdata.nasa.gov

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