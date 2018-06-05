إكتشف مميزات نظام mac OS و Tv OS ضمن IOS12

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

انعقد مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2018 في مدينة "سان خوسي" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث كشفت الشركة النقاب رسميا عن أحدث نسخة من نظام تشغيلها للأجهزة المحمولة العامل على هواتف آيفون iPhones وحواسيب آيباد اللوحية iPad وأجهزة آيبود iPod touch، حيث كشفت شركة أبل أن نظام iOS 12 الذي كشفت عنه سيكون أسرع بكثير من النظام السابق iOS 11 بمقدار 40% فيما يتعلق بسرعة فتح التطبيقات، وبحوالى 50% فى الكتابة عبر لوحة المفاتيح، وأسرع بنسبة 70% فى تطبيق الكاميرا، إلى جانب ذلك سيدعم نظام iOS 12 الجديد كل من جهاز Apple tv و جهاز Mac، إكتشف أبرز ميزاته الجديدة، وفق موقع "macworld"..



TV OS

- دعم تقنية 4K مع تقنية HDR .

- دعم تقنية DOLBY ATMOS 3D و DOLBY VISION مجاناً.

- كما سيقدم iTunes أحدث الأفلام و المسلسلات و الأغاني بدقة 4K و بتقنيات DOLBY الحديثة.

بالإضافة إلى ذلك، سيدعم Apple TV أكثر من 100 قناة، وخدمة تلفزيونية بدقة 4K و بتقنيات DOLBY الحديثة أيضا Zero Sign أي فتح خدماتك و قنواتك أوتوماتيكياً دون الحاجة لإدخال رموز القفل كل مرة، وتستطيع استخدام Siri للتحكم في كل شيء، ستوفر هذه الخدمة تقنية جديدة تتيح التعرف على المواقع الجغرافية للمشاهد الطبيعية في مقاطع الفيديو المعروضة على الجهاز ومشاهدة بث مباشر دائم من المحطة الدولية للفضاء..





macOS

كشفت أبل كذلك عن تحديث لنظام تشغيل حواسيبها MacOS والذي جاء هذه المرة باسم MacOS Mojave إليكم أبرز ميزات هذا التحديث:

Dark Mode أو الوضع الليلي وهو نمط ألوان جديد كليا يعتمد على الألوان الداكنة و إضافة لخلفيات متناسقة معه.

Stacks و هي إضافة عناصر سطح المكتب من النوع نفسه لمجموعات منفصلة لكل نوع.

Gallary View و هي طريقة جديدة لعرض الملفات في متصفح الملفات Finder.

Quick Look تتيح تعديل الملفات مباشرة في Finder دون الدخول لأي برامج تعديل أخرى .

تحسينات بخصوص التقاط صور للشاشة و التقاط فيديو أيضاً و تعديلها و استخدامها في المستندات بسهولة.

Continuity تعمل هذه الميزة على اضافة صور لمستنداتك فورا من كاميرا iPhone الخاص بك بكبسة زر.

Apple News تطبيق للحصول على الأخبار .

Voice Memo تطبيق لتسجيل الملاحظات الصوتية و الاجتماعات و المحاضرات.

Apple Home تطبيق يسمح بإدارة أجهزتك المنزلية كمشاهداة كاميرات المراقبة و تشغيل التكييف و مهام أخرى.

أمان حماية أعلى من الإصدارات السابقة كإيقاف عرض الإعلانات المزعجة في Safari..





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