آبل تكشف النقاب عن أجدد أنظمتها خلال مؤتمرها في كاليفورنيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

كشفت شركة آبل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2018 والذي عقد في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، كشفت عن تحديث جديد لأنظمة تشغيلها حمل عدة مميزات، أبرزها خاصية جديدة لمساعدة المستخدمين على التحكم في الوقت والحد من ادمان الأجهزة الذكية.

بعد مرور 10 سنوات على إطلاق شركة أبل لمتجرها أبل ستور أعلنت الشركة في مؤتمرها السنوي للمطورين عن تحديث جديد لأنظمة تشغيلها هو iOS 12 قالت إنه سيساعد الأجهزة القديمة على العمل بصورة أفضل، حيث بإمكان التحديث الجديد تنفيذ مهام بسيطة، مثل فتح التطبيقات، بسرعة تصل إلى ضعف السرعة التي يتيحها البرنامج الحالي الذي تعمل به مجموعة من منتجات الشركة منذ عام 2013.

شركة أبل أيضا حدثت المساعد الصوتي سيري مع ميزة الاختصارات، والتي تتيح لمستخدمي تطبيقها إمكانية إنشاء أوامر صوتية مخصصة مع سيري تتصل بالتطبيقات، وتتيح ميزة الاختصارات تنفيذ أوامر متعددة بكلمة واحدة، بحيث يمكن إضافة الاختصارات إلى شاشة القفل لتسهيل الوصول إليها.

وأصبح تطبيق فيس تايم FaceTime يدعم المكالمات الجماعية لما يصل إلى 32 شخصًا ضمن الدردشات الجماعية، والتي يطلق عليها اسم Group FaceTime ، وحاولت آبل التقليل من مشكلة التنبيهات المتعددة، بحيث أصبح لدى المستخدم القدرة على تجميع التنبيهات حسب المواضيع.

وسيكون بمقدور الميزة الجديدة وضع وقت للنوم الجديد، مع إضافة ميزات إلى الإعدادات تفيد بـ"عدم الإزعاج"، وتعتيم الشاشة وإخفاء الإشعارات مع دخول ساعات الليل حتى الصباح.

شركة آبل كشفت عن ميزة جديدة لمساعدة المستخدمين على التحكم في الوقت، الذي يقضونه في استخدام هواتفهم الذكية، وحملت الميزة الجديدة اسم screen Timeحيث سيتلقى المستخدمون تقارير أسبوعية عن كيفية استخدام هواتفهم وأجهزتهم، كما ستمكن الميزة الآباء من مراقبة استخدام أطفالهم للهواتف الذكية.

الميزة الجديدة تسمح للمستخدمين تعيين حدود زمنية على التطبيقات الفردية، بحيث يمكنهم أن يطلبوا من الجهاز منع استخدام إنستاغرام على سبيل المثال بعد قضاء ساعة واحدة في استخدام التطبيق.

يأتي الكشف عن هذه الميزة بعد تعرض كبرى شركات التكنولوجيا خلال العام الماضي، بما في ذلك آبل وجوجل وفيسبوك لضغوط من المستثمرين والمستهلكين لجعل منتجاتهم أقل إدمانا، ومعالجة الآثار الصحية المحتملة المرتبطة بالإفراط في استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

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