تلغرام تتحدى روسيا وتتصالح مع شركة آبل مجدداً

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

كشفت مجموعة تلغرام لتطبيق الدردشة أن آبل باتت تسمح مجددًا بتحميل نُسخها المحدَّثة.



وشكر “بافل دوروف”، أحد مؤسسي هذا التطبيق لتبادل الرسائل المشفرة، عبر تويتر مدير آبل تيم كوك، على السماح للشركة بتوزيع النسخة الأخيرة من برنامجها على ملايين المستخدمين، بالرغم من المتاعب الأخيرة..



وكان دوروف كشف أن آبل تمنع تلغرام من تحديث برمجياتها على نظام “آي أو أس” التابع لها على الصعيد العالمي منذ أن طلبت السلطات الروسية من آبل إزالة تلغرام من متجر آبل ستور..

وكان القضاء الروسي قد أمر في منتصف نيسان/أبريل بحجب “تلغرام” طالما أن التطبيق لا يزوّد الأجهزة الأمنية بأدوات للاطلاع على رسائل المستخدمين، ورفضت المجموعة الامتثال لهذا الطلب، ونجحت في التحايل على الحجب، وبقيت متوافرة في روسيا بالرغم من بعض المشاكل.

وقد طلبت الاثنين الوكالة الروسية لتنظيم الاتصالات من “آبل” التوقف عن توزيع “تلغرام” في روسيا، وحجب بلاغات التطبيق، وأمهلتها شهرًا لتلبية هذا الطلب، وإلا اتخذت في حقها تدابير عقابية “محتملة”.

وتضم “تلغرام” التي أسسها الشقيقان بافل، ونيكولاي دوروف، العام 2013 نحو 200 مليون مستخدم في أنحاء العالم أجمع، 7 في المئة منهم في روسيا.



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