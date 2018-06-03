بعد شكوى مدير "تيليغرام".. أبل توافق على تحديثه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



يعتبر تطبيق "تيليغرام" تطبيقا للتراسل الفوري، وهو تطبيق حر ومجاني، كما أنه متعدد المنصات ويركز على الناحية الأمنية، ويمكن لمستخدمي تطبيق "تي" تبادل الرسائل بما في ذلك الصور والفيديوهات والوثائق..

بهذا الخصوص، وافقت "شركة أبل" على نسخة محدثة من تطبيق "تيليغرام" بعد يوم واحد من شكوى مديره، من أنه لم يستطع توصيل تحسينات برمجية إلى من يملكون هواتف "أيفون" على مستوى العالم، وفق وكالة "رويترز".



وأعلن بذلك رجل الأعمال الروسي "بافل دوروف" الرئيس التنفيذي لـ "تيليغرام" عبر تويتر، موجها الشكر إلى أبل ورئيسها التنفيذي "تيم كوك" على السماح بوصول أحدث نسخة من التطبيق "إلى ملايين المستخدمين رغم الانتكاسات الأخيرة"..

وكان "دوروف" إن "أبل ترفض إتاحة تحديثات "تيليغرام" عبر متجر (أب ستور) منذ أبريل/ نيسان، وقاومت أبل أمرا روسيا بحذف التطبيق تماما من متجرها، وهو ما أثار تأخر التحديث مخاوف من سعي أبل لاسترضاء السلطات الروسية، ولم تفسر أبل أو تيليغرام السبب وراء التأخر في السماح بالتحديث أو العدول عن ذلك. ولم ترد أبل يوم الجمعة 1 يونيو/ حزيران على طلبات للتعليق.. الجدير بالذكر، أنه يسمح تحكم أبل في التطبيقات المتاحة في متجرها بفحص كل تحديث جديد والسماح به أو رفضه..

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