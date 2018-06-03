إكتشف ميزة "خفية" في الآيفون قد تحمي أسرار جهازك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



يعتبر الآيفون من الهواتف الذكية التي تستخدم نظام IOS، والذي تأسس على يد "ستيف جوبز" التابع إلى شركة أبل، هذا الهاتف يتميز بذاكرة وميضية، وسعة تخزين عالية، وبحماية قوية جدا غير قابلة للاختراق.. لكن ماذا عن الرقم السري، هل تخشى من أمر إدخاله بطريقة خاطئة؟

هذا الأمر قد يبدو مرعبا، لكن ينصح بقوة بتفعيل الخاصية "الخفية" لحماية الخصوصية. وهواتف "آيفون" مزودة بخاصية لا يعرفها كثيرون، حيث يمسح كل البيانات والمعلومات بشكل تلقائي، في حال تم إدخال الرقم السري بشكل خاطئ 10 مرات متتالية، بما يعني عودة الهاتف لما يشبه وضع المصنع، لكن يجب تفعيل هذه الخاصية يدويا!

عادة لا يفعل من يملكون أطفالا هذه الخاصية لأنهم يخشون فقدان بياناتهم في حال عبث أبناؤهم بهواتفهم أكثر مما ينبغي، لكنها ضرورية في حال تمت سرقة الهاتف أو وقع في يد غرباء، لحماية البيانات والمعلومات الشخصية، مثل المحادثات والصور.

ويغلق "آيفون" مؤقتا لمدة دقيقة عند إدخال الرقم السري بطريقة خاطئة 5 مرات، وتزيد مدة الإغلاق لتصل إلى 3 ساعات مع 10 أرقام سرية خاطئة، حيث يمكن خلالها فقط استعمال الهاتف للمكالمات الطارئة.

ولتفعيل الخاصية في "آيفون"، اذهب إلى "Settings" ثم "Touch ID & Passcode"، سيطلب منك إدخال الرقم السري، وفي الأسفل ستجد "Erase Data" التي يجب تفعيلها حتى تظهر باللون الأخضر..

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