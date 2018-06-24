"فيسبوك".. يسيطر على عالم التواصل الاجتماعي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( صحف)

في الوقت الذي ينتشر فيه الكثير من التطبيقات داخل أجهزتنا التكنولوجية إلى أن "فيسبوك" يعتبر من أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، ولا يكتسب معظم أرباحه من خلال إعلانات الهاتف الآن فحسب، بل يمتلك أيضًا بعض التطبيقات الأكثر شيوعًا في العالم، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع ، أعلنت إنستغرام أن لديها الآن أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا ، مما يجعلها رابع منصة في محفظة فيسبوك للوصول إلى هذا الإنجاز.

وبالنظر إلى بعض منافسي فيسبوك، سوف نرى مدى صعوبة الوصول إلى هذا المستوى من الانتشار، ففي الوقت الذي تكافح فيه Twitter و Snapchat و Pinterest للوصول إلى 500 مليون مستخدم، من الصعب تخيل أن أيا منها قد يصل إلى مليار مستخدم، وفيما يلي عدد مستخدمي فيسبوك وخدماتها المختلفة والنشطين بشكل شهري ومقارنتها بالخدمات الأخرى كما يلى:

- فيسبوك: لديها 2196 مليون مستخدم نشط شهريا " آذار 2018"

- واتسآب: لديه 1.5 مليار مستخدم نشط شهريا "كانون الأول 2017"

- ماسنجر: لديه 1.3 مليار مستخدم نشط شهريا "كانون الأول 2017"

- انستغرام: لديه 1 مليار مستخدم نشط شهريا" حزيران 2018"

- تويتر: لديه 336 مليون مستخدم نشط شهريا "آذار 2018"

- بنترست: لديه 200 مليون مستخدم " أيلول2017"

- سناب شاتت: لديه 191 مليون مستخدم " آذار 2018

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