قرصنة خبيثة تسرق حسابات واتساب في ثوان معدودة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

يتعرض يوميا عشرات الأشخاص لاختراق القراصنة لهواتفهم النقالة، ومن ثم سرقةِ برنامج الواتساب الخاص بهم، ويقومُ بعدها ذلك المخترق بإرسال ِ مئات الرسائل لأصدقاء ِ صاحب الهاتف وفق َ الأرقام المخزنة فيه، ويطلبُ منهم تحويلُ مبلغ معين من خلال أحد محلات الصرافة.



في أحدث طرق لقرصنة الهواتف المتحركة وتطبيقاتها تعرض عدد من الأشخاص لسرقة تطبيق الواتساب خاصتهم من مجهولين، وذلك من خلال تلقيهم رسائل نصية "sms" تتضمن رمزاً أو "code"، يقوم على اثرها الشخص المجهول بالتواصل معهم من رقم انترنت او رقم ضحية اخرى

وبعد ذلك، يطلب الشخص المقرصن منهم تزويده الرمز بحجة انه ارسله لهم من طريق الخطأ، ليصبح التطبيق بتصرفه بعد أن يقوم بتفعيله على جهازه ويضع كلمة مرور له صالحة لمدة أسبوع، وتالياً يتعذر على صاحب الحساب إعادة تفعليه من جديد لكونه لا يملك كلمة المرور.

وبعد أن يصبح حساب واتساب تحت سيطرة المقرصِن، يعمد الى التواصل مع الاشخاص الموجودين على الحساب او غيرهم منتحلاً صفة صاحب الرقم، ويبادر الى القيام بأفعال إجرامية كابتزاز الضحايا من خلال الطلب منهم ارسال بطاقات شحن أو مبالغ نقدية لإعادة التطبيق لهم، أو بعد الاستحصال منهم على محادثاتهم وصورهم في حال وجودها ضمن المحادثات بعد قرصنة الحساب.

من جهتها أغلقت شركة آبل ثغرة أمنية تستخدمها العديد من وكالات إنفاذ القانون لاقتحام الهواتف والأجهزة الأخرى، وتخطط الشركة لترقية أمان منتجاتها من خلال التحديث القادم لنظامها التشغيلي آي أو إس مما يعطل منفذ Lightning المسؤول عن شحن الجهاز ونقل البيانات بعد ساعة من قفل الجهاز.

ويؤدي إغلاق الثغرة إلى جعل أجهزة هواتف آي فون وحواسيب آي باد اللوحية وأجهزة iPods بمثابة صندوق أسود مغلق، فيما قد تؤدي التغييرات الجديدة إلى تأجيج المشاكل مرة أخرى بين آبل ووكالات إنفاذ القانون التي ترى إن الخطوة تعد بمثابة توفير غطاء للمجرمين.

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