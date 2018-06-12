رسميا... "إتش تي سي" تكشف عن هاتفها الرئيسي لهذه السنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

كشفت "إتش تي سي" الستار عن هاتفها من الفئة العليا لسنة 2018، HTC U12+ خلال حفل خاص أقيم في مدينة "تايبه" التايونية في منتصف شهر مايو الماضي، يحمل الهاتف الجديد شعار "عش بمنتهى الإبتكار"، حيث عبرت الشركة عن هذا الشعار عبر دعم هاتفها الرئيسي بمزايا جديدة وصفت بأنها ترفع من سقف معايير الهواتف الذكية.



فمجدداً تتصدر تقنية الضغط على الحواف الـ Squeeze قائمة ما يميز هاتف HTC U12+ مع إدخال تحسينات مبتكرة على هذه التقنية عبر طرحها الجيل جديد والمتمثل بـEdge Sense 2، والتي تضفي طابعاً فطرياً وأكثر سلاسةً عند التفاعل والتعامل مع الهاتف، فضلاً عن تمكين المستخدم من أداء مهام عديدة بإستخدام يد واحدة.



وإلى جانب تقنية الضغط العصرية، ينفرد هاتف HTC U12+ بألقاب عديدة، منها أول هاتف رئيسي يدعم بكاميرتين في الجهة الأمامية، إلى جانب كاميراتين في الجهة الخلفية، كما يصنف نظامه الصوتي على أنه الأقوى والأنقى في ساحة الهواتف الذكية، فضلاً عن كونه الهاتف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا الذي يحمل بداخله أحدث معالجات شركة كوالكم والمتمثل بمعالج SNAPDRAGON™ 845.

لمزيد من التفاصيل معنا : دانيال خياط (رئيس قسم المنتجات في الشرق الأوسط وافريقيا)



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