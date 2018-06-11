إغلاق "ياهو ماسنجر" بعد 20 عاما على إطلاقه..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت شركة "ياهو عزمها إيقاف خدمة التواصل والدردشة "ياهو ماسنجر" بعد مرور عشرين عاما على إطلاقه، وأوصت المستخدمين بالتحول إلى تطبيق آخر يسمى "سكويرال" Squirrel، كما منحتهم مهملة ستة اشهر للإحتفاظ بنسخ احتياطية لرسائلهم القديمة، التي تحمل على الأرجح كثيرا من الذكريات. جدير بالذكر أن ياهو ماسنجر انطلق عام 1998 باسم "ياهو بيجر"، وتضمن خصائص عدة ضمنت له منافسة قوية مع تطبيقات وخدمات مماثلة بل والتفوق عليها.

أعلنت شركة «ياهو» عزمها إغلاق خدمتها للتواصل «ياهو ماسنجر» عقب 20 عاما من إطلاقه، وأكدت «ياهو»، والتي تملكها لشركة فيرايزون للاتصالات، أنها ستوقف خدمة «ماسنجر» يوم 17 يوليو (تموز) المقبل.

كما أوصت «ياهو» مستخدمي خدمتها بالتحول إلى تطبيق آخر يسمى «Squirrel»، والذي يتوافر حاليا في نسخته التجريبية، بحيث لا يمكن استخدمه سوى عبر الحصول على دعوة لتجريبه.

ومنحت الشركة مستخدميها مهلة لمدة 6 أشهر ليتمكنوا من عمل نسخ احتياطية للرسائل القديمة.



جدير بالذكر أن «ياهو ماسنجر» انطلق عام 1998 باسم «ياهو بيجر»، وتضمن خصائص عدة ضمنت له منافسة قوية مع تطبيقات وخدمات مماثلة بل والتفوق عليها.

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