انستغرام سيضيف مقاطع موسيقية إلى قصص مستخدميه

أخبار الآن| دبي - الأمارات العربية المتحدة - (مواقع تقنية)



كشفت مواقع تقنية متخصصة عن نية إنستغرام توفير إمكانية إضافة مقاطع موسيقية إلى قصص مستخدميه.

وتسمح الخاصية الجديدة المسماة "Music Stickers" بالبحث عن مقاطع موسيقية مناسبة ضمن عدة فئات متاحة لتشغيلها على القصص التي قاموا بإعدادها.

ووفق موقع "تك كرانش"، فإن أحد متابعي الموقع كان أول من لاحظ إضافة الخاصية الموسيقية إلى الكود الخاص بتطبيق إنستغرام لنظام أندرويد.

وبعد إحجامها عن التعليق على هذه الأنباء، أكدت إدارة إنستغرام وجود الخاصية الموسيقية الجديدة، رافضة في نفس الوقت الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

وحرص موقع إنستغرام خلال الأشهر القليلة الماضية على إضافة العديد من الخصائص الجديدة وتحديدا لقسم القصص "Stories"، ويمكن أن تكون الإضافات الموسيقية المقترحة من أبرز الخصائص التي ينتظرها عشاق إنستغرام حول العالم.



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