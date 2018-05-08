يوتيوب تختبر عرض الفيديوهات خارج التطبيق

أخبار الآن | دبي - الإمارات ( وكالات )



بدأت يوتيوب اختبار وضعية صورة داخل صورة التي تسمح بتشغيل مقاطع الفيديو بدون الحاجة للبقاء داخل التطبيق حيث يتم عرض الفيديو بنافذة مصغرة ويمكن بنفس الوقت تصفح تطبيق آخر.

المميز هنا أن هذه الميزة تختبرها يوتيوب لمن ليس لديهم اشتراك وعضوية في خدمة RED. حيث أن الخدمة التي تكلف عشرة دولارات شهرياً تدعم مسبقاً هذه الميزة لكنها تتوفر في خمسة دول حول العالم فقط.

وتستثني يوتيوب مقاطع الفيديوهات الموسيقية من هذه الوضعية بالتالي لا يمكن مشاهدتها خارج التطبيق إلا مع اشتراك RED. وبنفس الوقت توفر يوتيوب لمدراء القنوات تقييد بعض الفيديوهات للاستفادة من هذه الوضعية بالتالي يبقى تشغيلها محصور بالتطبيق نفسه.

ويتم تفعيل الوضعية بدون أي تدخل من المستخدم حيث تختبرها حالياً على نظام أندرويد ولمن لديهم نسخة أوريو.

لو أطلقت يوتيوب هذه الميزة بالفعل فإنه من شأنها زيادة معدل المشاهدة حيث يمكن للمستخدم تعدد المهام مثل تصفح تطبيق آخر مثل تويتر وانستغرام أو الويب عبر كروم وبنفس الوقت مشاهدة فيديو من يوتيوب.

من جهة اخرى حذف موقع يوتيوب مئات التسجيلات المصورة، التي تقدم تعليمات ومقترحات، عن كتابةِ المقالات الأكاديمية للطلاب، بمقابلٍ مالي، وتشجع التلاميذ على الغش في المدارس.

وحذف الموقع مئات المقاطع التي تروّج لخدمات كتابة المقالات، التي نشرتها شركة تتخذ من أوكرانيا مقرا لها، وتحضر مقالات وواجبات مدرسية نيابة عن الطلاب مقابل رسوم مالية.

اقرا ايضا: