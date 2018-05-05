هل فعلا يوجد "الكوكب التاسع" المفترض؟ .. أدلة علمية تثبت ذلك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



يعتقد علماء الفلك أن الكوكب التاسع المفترض يستند إلى قوة الجاذبية التي يمارسها على الأجسام من حوله، ويثق الفلكيون في أنهم سيعثرون عليه في السنوات المقبلة. مؤخرا، سجل علماء الفلك "الأنجلوسكسون" مسارات من الغبار والغاز في سماء الليل، هذه المسارات قد تقدم دليلا على وجود الكوكب التاسع الغامض، وفق ما يدعي أكاديميون من جامعة "كوينز". حيث يعتقد الخبراء أن صور المذنبات التي تم رصدها في "العصور المظلمة" ستقدم المزيد من الأدلة حول مكان الجسم السماوي الافتراضي..

ولطالما ناقش العلماء ما إذا كان هذا الكوكب الذي يطلق عليه اسم الكوكب التاسع موجودا على حافة نظامنا الشمسي. ويعتقد علماء الفلك أن وجود الكوكب المزعوم الذي يرجح أنه يعادل 10 أضعاف كتلة كوكب الأرض، يفسر الطريقة الغريبة لتحرك الأشياء في الفضاء، وفق موقع صحيفة "دايلي ميل"..





في نفس الوقت، أشار الخبراء إلى أن حسابات علماء الفلك الأنجلوسكسون، إلى جانب التقنيات العلمية الحديثة، يمكن استخدامها للتحقق من آثار الكوكب التاسع.. يأمل الخبراء في الكشف عن نتائج جديدة من خلال المزج بين المناهج التاريخية والعلمية حيث لا يعتقد هؤلاء الخبراء أن الجرم السماوي هو الكوكب الافتراضي " نيبيرو"، الذي يشار إليه أيضا باسم "الكوكب التاسع"، والذي يقول أصحاب نظريات المؤامرة بأنه قد يؤدي إلى نهاية الحياة على الأرض..

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