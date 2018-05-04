مفاجئة علمية.. العثور على جرذان إنقرضت منذ حوالي 30 سنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعتبر "الجرذ الكنغري" من الحيوانات التابعة لمجموعة القوارض الصحراوية، وترتبط حياته أساسا بالبيئة الجافة والقاحلة مثل الصحاري والشواطئ الرملية والمناطق الصخرية. مؤخرا، عثر خبراء متحف التاريخ الطبيعي في "سان دييغو" أثناء بحثهم في المكسيك على "الجرذ الكنغري ثقيل الأرجل" حيث كان مسجلا ضمن قائمة الحيوانات المنقرضة منذ عام 1989.

ما قصة الانقراض؟

تفاجأ العلماء بشكل كبير، لأنهم كانوا على ثقة تماما بأن هذا النوع من القوارض قد اختفى بسبب الازدهار الزراعي الكبير في المكسيك الذي شهده هذا البلد، حيث بدأ منذ حوالي 30 عاما، أثر هذا الإزدهار على لوائح القوارض، كما نشر الباحثون معلومات اكتشافهم للجرذ الكنغري على موقع المتحف، وفق موقع "إزفيستيا"..

ووفق ما صرح به العلماء، فقد عثر على أربعة من الجرذان الكنغرية المسماة علميا "San Quintin kangaroo rat"، أي (الجرذ الكنغري ثقيل الأرجل)، في أفخاخ نصبت خصيصا لهذه المهمة، بعدما شكك في هوية الجرذ..

مواصفات الجرذ المنقرض

يبلغ طول هذه الجرذان حوالي 13 سنتيمترا، وهي تستطيع القفز لارتفاع يصل إلى مترين، وقام الباحثون بتصوير الجرذان المكتشفة وصوروها، ثم أطلقوا سراحها في الطبيعة، وتم ذكر هذا النوع من الجرذان لأول مرة في كتاب عالم الحيوان الأمريكي "لورنس هيوي" عام 1925..



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