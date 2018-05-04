تويتر يطالب مستخدميه بتغيير كلمة المرور بعد تسريب بيانات

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

طالب موقع تويتر مستخدميه بتغيير كلمة المرور بشكل عاجل، بعد تسريب للبيانات بسبب ثغرة حدثت أثناء تحديث خوادمها.

وقال الموقع إن الخطأ أدى إلى عدم إتمام تأمين كلمات السر في خوادم الشركة، مما يجعلها عرضة للاختراق والسرقة، وهي ثغرة في النظام تسمح بتسجيل بعض كلمات المرور للحسابات على صورة نص، من دون تشفير.

وتلجأ الشركة إلى تشفير كلمات المرور المسجلة لديها، إلا أن الخطأ أو bug جعل الخوادم تكتب كلمات المرور وأسماء الحسابات لأكثر من 330 مليون مستخدم، على شكل نص، مما قد يعرضها للاختراق والتسريب.

وأكد الموقع، عبر مدونته الرسمية، أن خبراء الشركة وجدوا الخطأ وتعاملوا معه، إلا أنهم يطالبون المستخدمين بتغيير كلمات السر، خوفاً من حدوث أي تسريب محتمل، أو سرقة لحساباتهم.

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