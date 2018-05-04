الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاتصالات
أخبار الآن | هونغ كونغ - الصين (رويترز)
أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا للاتصالات يحمل اسم "APSTAR-6C" صباح الجمعة من مركز شي تشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية جنوب غرب البلاد.
وسيوفر القمر الصناعي خدمات النقل التليفزيوني والاتصالات والانترنت والوسائط المتعددة للعملاء عبر منطقة Asia-Pacific.
وأرسل القمر إلى مداره على متن الصاروخ الحامل Long March-3B.
وتعد تلك المهمة رقم 273 لسلسلة صواريخ لونغ مارش.
وقامت شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي بتطوير الصاروخ والقمر الصناعي.
وسيعمل القمر الصناعي لصالح شركة ايه بي تي ستالايت ومقرها هونغ كونغ.
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