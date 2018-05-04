آثار جديدة.. توضح مصير أشباه البشر الـ "هومو ناليدي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



هل تخيلت ملامح الإنسان القديم الذي عاش قبل آلاف، بل ملايين السنين؟ كيف يبدو؟ وكيف كانت هيئته؟ يبدو أنك لن تكون بحاجة لعناء التخيل، لاسيما بعد نجاح فريق بحثي في العثور على أحافي تحدد هوية الإنسان القديم والذي عادة ما يعرف بـالـ "هومو ناليدي"..

مؤخرا، وفي صلة مع تاريخ هذا الإنسان، أذهلت الآثار التي تم العثور عليها في كهف النجم الصاعد في جنوب أفريقيا، علماء الأنثروبولوجيا في جميع أنحاء العالم، هذا الكهف الواقع على بعد 50 كيلو مترا من عاصمة جنوب إفريقيا، حيث تم العثور على 1550 قطعة من الهياكل العظمية في غرفة سرية تحت الأرض، وهي تعود لخمسة عشر شخصا، وفق موقع "newscientist"..

هذه المخلوقات المنقرضة تذكرنا حتما بالناس الذين عاشوا في العصور الأولى أو ما يسمى بـ Homo habilis (الإنسان الماهر)، الذين عاشوا قبل حوالي مليوني ونصف سنة. ومع ذلك كانت هناك العديد من المزايا الفريدة في بنية هذه الهياكل العظمية، لهذا وصفها علماء الأنثروبولوجيا على أنها نوع جديد واسمه Homo naledi (الإنسان النجم).

في البداية عند إكتشاف هذه الآثار، توقع علماء الأنثروبولوجيا، استنادا إلى الخصائص القديمة من تشريح Homo naledi، أن عمر هذا الاكتشاف ما يقارب مليوني إلى ثلاثة ملايين سنة. ولكن في عام 2017 تم تأريخ هذه الآثار إلى الفترة ما بين 335-236 ألف سنة مضت.

كما أن مظهر "Homo naledi" الخارجي يشبه بكثير "جنس الهومو"، لكن لديه عدد من المزايا مثل قصور في وزن الدماغ وهو تقريبا بحجم برتقالة صغيرة أي أصغر بمرتين تقريبا من دماغ الإنسان المعاصر، كما يتميزون بالقصر، إذ يبلغ وزن الذكور 45 كيلوغرام أما الطول فيبلغ تقريبا 150 سم، وفقا لجميع المؤشرات، أي أنه كان بمثابة القزم بالنسبة لإنسان الحالي..



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