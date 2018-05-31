علماء صينيون يكشفون عن مخلوقات بحرية غريبة

أخبار الآن | بكين - الصين - (وكالات)

كشف علماء صينيون عن 30 نوعا من الكائنات البحرية تعيش في أعماق المحيط الهادئ، مستخدمين طائرة بدون طيار قادرة على الغوص تحت الماء. وظهرت في الفيديو الذي نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية سمكة ذات لون رمادي وأذنين كبيرتين، أطلق عليها فريق العلماء "السمكة الفأر".

وبحسب العلماء فإن للسمكة المكتشفة عينين ولكنها عمياء، وترى من خلال خط استشعار على جانب جسمها، وتعيش في عمق يصل إلى 5 آلاف متر تحت سطح البحر.

وقال كبير الباحثين في جمعية الصين لبحوث الموارد المعدنية في المحيطات وانغ تشون شنغ: "المخلوقات صورت باستخدام طائرة بدون طيار تعمل عن بعد، ومكنت هذه التكنولوجيا العلماء من اكتشاف حياة جديدة في أجزاء من المحيط لم تكتشف من قبل".

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